Кремль воспринимает частичную имплементацию СА как победу - российский политолог



Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

По словам политолога, отсрочка применения части о зоне свободной торговли Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Кремле воспринимают как небольшую, но все же победу.

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По его мнению, России не угрожала экспансия европейских товаров, задачей было показать, что Россия может влиять на отношения между Украиной и Евросоюзом.

«И эта попытка сейчас удалась. Это, скорее, символ, чем реальное экономическое достижение Российской Федерации», – сказал Белковский.

Сегодня, 16 сентября, Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом. За это решение проголосовали 355 народных депутатов. Параллельно соглашение ратифицировал Европарламент.

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В то же время Украина и ЕС договорились на год отложить применение Соглашения об ассоциации в части функционирования зоны свободной торговли – до 31 декабря 2015 года. В этот же период будут действовать односторонние преференциальные меры, которые ЕС уже применяет в отношении Украины.