Социалисты надеются, что Рудьковский не сломается

Секретарь Политсовета СПУ Ярослав Мендусь считает, что дело Рудьковского не должно повлиять на решение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, с которым на выборы шла партия «НУ-НС». Об этом он заявил в интервью «From-UA».

«Думаю, что не только дело Рудьковского, но и тот правовой нигилизм, который сегодня демонстрируют разные ветви власти, будет еще одним дополнительным аргументом по поводу того, что нам не нужно изобретать украинский велосипед.

Депутатская неприкосновенность является гарантией того, что парламент, который, извините за грубость, Черчилль называл прямой кишкой демократии, сможет ставить на повестку дня те вопросы, которые беспокоят граждан, а не быть отделом Секретариата Президента в украинской системе власти», - говорит Мендусь.

"Очевидно, вы помните, как в 2005 году тогдашний и нынешний министр внутренних дел с гордостью рассказывал, как он послал бронетранспортер в офис Рината Ахметова для того, чтобы установить закон и справедливость на «донецкой бандитской территории». Как был арестован г-н Колесников, который отсидел в следственном изоляторе. И который сейчас, тем не менее, награжден одной из высших президентских наград - орденом «За заслуги», а г-н Ахметов является одним из ключевых спонсоров фактически семейного благотворительного фонда четы Ющенко.

У меня складывается впечатление, что с тех пор, повторюсь, власть ничему не научилась и, как и раньше, пытается исповедовать принцип: всех, кто неугоден, надо ломать через неправовое колено. Я думаю, такой замысел существовал и в отношении Рудьковского. Надеюсь, что Рудьковский не сломается", заявил социалист.