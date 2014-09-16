Die Presse: А затем "Андрей" отправился на войну

О нем написала австрийская газета Die Presse на своем сайте в статье под названием "А затем "Андрей" отправился на войну".

Львов. Андрей, 23 года, худощавого телосложения, живет на мясокомбинате. Причем живет - слишком сильно сказано, там он только спит. В семь утра Андрей просыпается в заводском цеху, в семь тридцать – обсуждение. При этом выясняются важные вопросы, говорит он. Самое главное: Будет сегодня война или нет? В любом случае, мясокомбинат вечером в восемь часов снова становится местом встречи. Затем Андрей и другие поют украинский гимн.

Андрей (имя изменено) задействован с середины июля. Когда в конце прошлого года начались прозападные демонстрации на Киевском Майдане, Андрея можно было встретить там каждый день. И после начала вооруженного конфликта между добровольцами и сепаратистами в Донецкой и Луганской областях, он не мог спокойно сидеть дома, в то время как погибали люди, рассказывает он. Тогда в Киеве Андрей обратился к мужчине на улице, который собирал деньги для добровольческого батальона «Айдар»: «Где я могу записаться?» На следующий день он сидел в автобусе, который ехал на Донбасс. Он никогда не держал в руках оружия.

В настоящее время Андрей снова в своем родном городе Львове на западе страны, он получил десять дней отпуска от войны. Здесь, по крайней мере, на первый взгляд, не ощущается военное настроение, как раз наоборот. Но гражданские объединения, сам городской совет и университет объявили мобилизацию, собрали деньги и иногда сами отправляотся на фронт. Патриотический долг, как это называют повсюду.

Бойцы в кроссовках

Когда Андрей приехал в Луганск, его определили в подразделение с 25 бойцами. У некоторых добровольцев было приличное оснащение, другие воевали в кроссовках. Боевое снаряжение, в основном, покупалось за собранные деньги из благотворительных взносов. «Есть бойцы, которые носят униформу немецкого бундесвера», говорит Андрей. И вместо боевой техники используются обычные автомобили.

Противники, действительно, намного лучше оснащены – для Андрея это намек, что он воюет против российского спецназа. Украинских сепаратистов в Луганске почти нет - либо убиты, либо бежали.

Около 30 добровольческих батальонов, по оценкам, воюют против сепаратистов в Украине. В последние дни особенно отличился «Айдар»: Amnesty International обвиняет батальон в военных преступлениях. Бойцы жестоко обращались, шантажировали, пытали и казнили не только сепаратистов, но и жителей региона. Формально «Айдар» подчиняется Национальной Гвардии, но на самом деле никакого контроля нет. Премьер-министр Арсений Яценюк объявил о проверке обвинений.

В таких действиях Андрей не участвовал и такого не видел. Но у него есть мнение на этот счет: «Это война», говорит он. Если нужна информация от «русских», но они ее не дают, то приходится прибегать к принудительным мерам. Однажды они поймали казака, который выполнял поручения сепаратистов. «Сначала он в этом не признавался, только через некоторое время», говорит Андрей. «Тогда мы передали его командиру». Что с ним стало, Андрей не знает.

Читайте такжеKurier: Бесправные солдаты РоссииКомандиры, в основном, ветераны Афганистана и Югославии. От них такие добровольцы, как Андрей, за несколько дней научились, как обращаться с боеприпасами. Женщины тоже записались в батальон: «Некоторые воюют лучше мужчин». Контакта с регулярными вооруженными силами почти нет, добровольцы, похоже, тоже невысокого мнения об армии. По словам Андрея, солдаты сбегали перед боями, в армию проникли россияне.

Действующее уже несколько дней перемирие – это фарс. Обстрелы продолжаются. Сепаратисты разделились на группы, по происхождению или по интересам. Есть русские православные боевики, другие называют себя национал-большевиками.

Конечно, он вынужден жить с тем, что пуля одного из этих бойцов может попасть и в него, говорит Андрей. Было время, когда они ежедневно хоронили двух-трех бойцов из своего подразделения. Несмотря на это, он снова пойдет в Луганск.