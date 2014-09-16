Наша экономика получила время на подготовку к конкуренции с производителями ЕС - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего выступления в парламенте перед ратификацией Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Порошенко отметил, что "договоренности, достигнутые на днях в Брюсселе, позволили нам получить еще больше, чем предусматривает Соглашение (об ассоциации между Украиной и ЕС - УНИАН)".

"До конца 2015 года Украина имеет гарантированные преференции, когда с одной стороны наши товары продаются в Европе беспошлинно, в то время как на украинском рынке европейская продукция работает по правилам ВТО, поддерживая украинского производителя, украинский бюджет и курс украинской валюты", - сказал Порошенко.

Читайте такжеЕвропарламент синхронно с Радой ратифицировал Соглашение об ассоциацииОн подчеркнул, что "отечественная экономика получила 1,5 года, чтобы быть конкурентоспособной, качественно и эффективно подготовиться к конкуренции с нашими европейскими партнерами и производителями".

"Я хочу поблагодарить Европейский Союз за этот многомиллиардный бонус, который они продемонстрировали, поддерживая Украину в эти сложные времена", - отметил президент Украины и добавил, что взамен европейские партнеры просят одного - реформ.

По мнению Порошенко, ни война, ни политическая ситуация не являются и не могут быть оправданием отсутствия реформ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 сентября, Верховная Рада ратифицировала Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. «За» проголосовали 355 народных депутатов из 381, зарегистрированного в сессионном зале. Против - 0 депутатов, 26 - не голосовали.

Глава государства поручил украинскому правительству уже завтра утвердить план выполнения соглашения и воплощать его в жизнь.

Напомним, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, отложив подписание его экономической части, которая включает в себя положение о создании зоны свободной торговли, до избрания нового президента Украины.

После избрания президентом Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме 27 июня.

12 сентября в Брюсселе состоялась трехсторонняя министерская встреча в формате Украина-ЕС-РФ. В совместном заявлении по результатам встречи европейского комиссара по вопросам торговли Карл Де Гухта, министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева сообщается, что Украина, Россия и ЕС согласились отложить временное применение зоны свободной торговли Украина-ЕС до 31 декабря 2015 года.