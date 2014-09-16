Суды в зоне АТО лишены возможности осуществлять судопроизводство - председатель ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Верховного Суда Ярослав Романюк.

"Еще недавно суды в зоне АТО работали и принимали решения именем Украины. Но на сегодняшний день сложилась ситуация, что органы прокуратуры, милиции, налоговой инспекции, ГСЧС и даже охрана судов были эвакуированы за пределы зоны АТО. После того, как был принят закон об изменении подсудности дел от судов в зоне АТО в суды за пределами АТО, суды в зоне АТО остановили свою работу и это вызвало агрессивную реакцию со стороны сепаратистов: сепаратисты грубо вытолкали судей из зданий судов, эти здания были закрыты и опечатаны сепаратистами. Таким образом, сейчас нет возможности перевести дела из этих судов в другие, которые по закону должны решать эти судебные дела", - сказал Романюк.Читайте такжеВ Донецке боевики захватили спорткомплекс, хозяйственный суд, консульства Польши и Чехии

Также Романюк добавил, что в случае, если удастся вывезти из оккупированных сепаратистами помещений судов дела, то производство по этим делам можно будет восстановить.