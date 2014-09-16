В Донецке боевики захватили спорткомплекс, хозяйственный суд, консульства Польши и Чехии
13:31, 16 сентября 2014Политика
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Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
Лысенко рассказал о ситуации в Донецке / Фото УНИАН
Боевики в Донецке захватили спорткомплекс «Олимпийский», здания Хозяйственного суда Донецкой области и консульств Республики Польша и Чешской Республики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Донецке террористы и российские военные продолжают захватывать административные здания. Так, вчера террористы захватили спорткомплекс «Олимпийский», здание Хозяйственного суда Донецкой области и здания консульств Республики Польша и Чешской Республики», - сообщил он.
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