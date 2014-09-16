В ВР зарегистрированы законопроекты об особом статусе отдельных районов Донбасса и амнистии

Эти законопроекты (№№5081 но 5082) подал в парламент президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко призвал народных депутатов с особой ответственностью отнестись к рассмотрению в Верховной Раде предложенных им законопроектов, которые касаются выполнения Мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе.Читайте такжеРаде хватит голосов на спецстатус Донбасса - СМИ

Глава государства напомнил, что ключевыми элементами Мирного плана, с которыми он шел на президентские выборы, является вопрос особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, «которые де-факто являются элементами децентрализации с полным и безусловным соблюдением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, с гарантированной принадлежностью государству всех основных атрибутов, включая внешнюю, правовую политику и политику безопасности».