Порошенко призывает ВР ответственно отнестись к законопроектам по Донбассу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на совещании с руководителями депутатских фракции и групп Порошенко подчеркнул «особую актуальность, которую приобретают вопросы Мирного плана».

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Порошенко напомнил, что ключевыми элементами Мирного плана, с которыми он шел на президентские выборы, является вопрос особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, «которые де-факто являются элементами децентрализации с полным и безоговорочным соблюдением суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, с гарантированной принадлежностью государству всех основных атрибутов, включая внешнюю, правовую политику и политику безопасности».

Президент обратил внимание на тот факт, что особый статус имеет четкое определение во времени – 3 года. «За это время у нас будет возможность внедрить в жизнь вопрос глубокой децентрализации, который также должен быть предметом внесения соответствующих изменений в Конституцию», - отметил президент.

Говоря о предложенном им законопроекте об амнистии, президент отметил, что под амнистию не подпадают преступники, которые совершили преступление по статьям Уголовного кодекса об умышленном убийстве, терроризме, покушении на жизнь государственного деятеля, работника правоохранительных органов, судьи, изнасиловании, мародерстве, издевательствах над погибшими, издевательстве над памятниками, и целому ряду других статей, которые должны обеспечить целостность нашего государства. «Остальные статьи – это абсолютно нормальная мировая практика - являются инструментом, который позволяет начать политическую реализацию программы по внедрению мира. Нет сейчас важнее задачи для нас, чем мир. И это ключевые позиции, которые его обеспечат. Обращаю ваше внимание, что срыв этого процесса влечет за собой непредвиденные последствия, и каждый из вас может понять, какие», - подчеркнул глава государства.

Также президент обратил внимание депутатов на необходимость первоочередного рассмотрения согласованного с правительством проекта антикоррупционного закона, включая закон об Антикоррупционном бюро и других законах, которые сегодня являются одним из элементов обязательств Украины перед Международным валютным фондом, ключевой позицией по имплементации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. «Это те вещи, которые должны, наконец, предоставить законодательное обеспечение антикоррупционных шагов власти», - подчеркнул президент.