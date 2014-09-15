Порошенко встретится с лидерами парламентских фракций

Об этом сообщил на брифинге председатель фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Он отметил, что "на сегодняшней встрече с президентом мы проговорим о том, что такое минские соглашения и что за ними стоит".

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Сергей Соболев подчеркнул, что в настоящее время нет никакого приостановления боевых действий, Россия и дальше вмешивается в ситуацию на востоке Украины. Сергей Соболев считает, что необходимо "разобраться с теми обещаниями, которые давали представители Министерства иностранных дел в присутствии террористов из "ЛНР" и "ДНР", российской стороны, которая была представлена послом Михаилом Зурабовым, и которая была представлена почему-то при посредничестве не миссии Евросоюза и США, а была переведена в формате встречи ОБСЕ".