Порошенко и Меркель обсудили нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В сообщении говорится, что стороны выразили обеспокоенность по поводу случаев нарушения режима прекращения огня, а также условились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации.

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В этом контексте канцлер Германии поддержала важность принятия Верховной Радой закона, который предусматривает специальный статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей и закона об амнистии.

Также Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили возможности продолжения международных переговоров в Нормандской формате.

Стороны также коснулись трехсторонних переговоров в Брюсселе. Канцлер Германии приветствовала решение о поддержке Украины со стороны ЕС, которое было принято 12 сентября.