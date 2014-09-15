Порошенко и Меркель обсудили нарушения режима прекращения огня на Донбассе

08:46, 15 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель случаи нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Порошенко и Меркель обсудили режим прекращения огня на Донбассе / Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В сообщении говорится, что стороны выразили обеспокоенность по поводу случаев нарушения режима прекращения огня, а также условились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации. 

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В этом контексте канцлер Германии поддержала важность принятия Верховной Радой закона, который предусматривает специальный статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей и закона об амнистии. 

Также Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили возможности продолжения международных переговоров в Нормандской формате. 

Стороны также коснулись трехсторонних переговоров в Брюсселе. Канцлер Германии приветствовала решение о поддержке Украины со стороны ЕС, которое было принято 12 сентября. 

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