Порошенко и Меркель обсудили нарушения режима прекращения огня на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель случаи нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В сообщении говорится, что стороны выразили обеспокоенность по поводу случаев нарушения режима прекращения огня, а также условились приложить дальнейшие усилия для мирного урегулирования ситуации.
Читайте такжеПорошенко и Меркель обсудили вопрос имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС
В этом контексте канцлер Германии поддержала важность принятия Верховной Радой закона, который предусматривает специальный статус для некоторых районов Донецкой и Луганской областей и закона об амнистии.
Также Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили возможности продолжения международных переговоров в Нормандской формате.
Стороны также коснулись трехсторонних переговоров в Брюсселе. Канцлер Германии приветствовала решение о поддержке Украины со стороны ЕС, которое было принято 12 сентября.