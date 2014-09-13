Порошенко разрешил ОБСЕ использовать беспилотники

Об этом во время телефонного разговора в субботу договорились президент Украины Петр Порошенко и действующий председатель ОБСЕ, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Для соблюдения устойчивого режима прекращения огня собеседники договорились о существенном увеличении численности и технического оснащения миссии для мониторинга и верификации», - говорится в сообщении.

Порошенко дал разрешение на использование ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов и Буркхальтер пообещал доставить их в Украину в ближайшее время, добавили в пресс-службе.

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Также сообщается, что для строгого соблюдения режима прекращения огня председатель ОБСЕ пообещал направить в Украину больше инспекторов с соответствующим опытом, которые будут заниматься мониторингом в самых проблемных местах.

Буркхальтер также проанонсировал визит Высокого комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Астрид Торс, которая на следующей неделе посетит Украину.