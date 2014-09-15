"Правый сектор" утвердил первую десятку избирательного списка
Политическая партия "Правый сектор" провела предвыборный съезд и определила первую десятку избирательного списка.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
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Список возглавляет заместитель председателя партии по политическим вопросам Андрей Тарасенко, на втором месте - журналистка Елена Белозерская.
3. Микац Олег, комбриг 93-й бригады.
4. Стемпицкий Олег, командир Добровольческого украинского корпуса (ДУК).
5. Винарь Ростислав, руководитель Днепропетровской организации партии.
6. Воронов Валерий, начальник штаба ДУК.
7. Карпюк Елена, супруга заключенного в России члена партии.
8. Чеботарь Валерий, член партии.
9. Керницкий Тарас, член партии
10. Иванишин Петр, профессор, секретарь центра Дмитрия Донцова.
Как сообщал УНИАН, председатель партии Дмитрий Ярош будет баллотироваться в мажоритарном округе.