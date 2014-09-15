"Правый сектор" утвердил первую десятку избирательного списка

12:56, 15 сентября 2014
Политика
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Политическая партия "Правый сектор" провела предвыборный съезд и определила первую десятку избирательного списка.

"Правый сектор" определил первую 10-ку в избирательном списке / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Список возглавляет заместитель председателя партии по политическим вопросам Андрей Тарасенко, на втором месте - журналистка Елена Белозерская.

3. Микац Олег, комбриг 93-й бригады.

4. Стемпицкий Олег, командир Добровольческого украинского корпуса (ДУК).

5. Винарь Ростислав, руководитель Днепропетровской организации партии.

6. Воронов Валерий, начальник штаба ДУК.

7. Карпюк Елена, супруга заключенного в России члена партии.

8. Чеботарь Валерий, член партии.

9. Керницкий Тарас, член партии

10. Иванишин Петр, профессор, секретарь центра Дмитрия Донцова.

Как сообщал УНИАН, председатель партии Дмитрий Ярош будет баллотироваться в мажоритарном округе.

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