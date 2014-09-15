"Правый сектор" утвердил первую десятку избирательного списка

Политическая партия "Правый сектор" провела предвыборный съезд и определила первую десятку избирательного списка.

Об этом сообщает пресс-служба партии. Читайте такжеЯрош: Сносить власть во время войны нельзя, потому что Путин дойдет до Киева Список возглавляет заместитель председателя партии по политическим вопросам Андрей Тарасенко, на втором месте - журналистка Елена Белозерская. 3. Микац Олег, комбриг 93-й бригады. 4. Стемпицкий Олег, командир Добровольческого украинского корпуса (ДУК). 5. Винарь Ростислав, руководитель Днепропетровской организации партии. 6. Воронов Валерий, начальник штаба ДУК. 7. Карпюк Елена, супруга заключенного в России члена партии. 8. Чеботарь Валерий, член партии. 9. Керницкий Тарас, член партии 10. Иванишин Петр, профессор, секретарь центра Дмитрия Донцова. Как сообщал УНИАН, председатель партии Дмитрий Ярош будет баллотироваться в мажоритарном округе.

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