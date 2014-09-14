Ярош будет баллотироваться в ВР в мажоритарном округе

Об этом сообщила активистка «Правого сектора» Елена Билозерская на своей странице в Facebook.

По ее словам, 13 сентября состоялся съезд партии «Правый сектор», на котором была принята за основу партийная программа и утвержден список кандидатов на досрочные парламентские выборы. Его возглавил не Ярош, поскольку он решил баллотироваться в мажоритарном округе.Читайте такжеСеменченко заочно вошел в первую пятерку партии "Самопоміч"

«На базе Добровольческого корпуса прошел съезд партии «Правый сектор». Все проходило очень быстро, потому что как-то стыдно много говорить, когда наши там на передовой отражают атаки сепаров», - написала активистка, воюющая в зоне АТО.

«Переизбрали Провод, приняли за основу партийную программу, утвердили список на выборы, который возглавляет Андрей Тарасенко (Пилипась), заместитель председателя партии по политическим вопросам. Сейчас он в больнице - тяжело ранен в Песках.Дмитрий Ярош не захотел возглавлять список, потому что он воюет и не может ездить по стране с агитацией. Он будет баллотироваться по мажоритарке в том округе, где воюет, тем более, что и родом он из этих краев», - написала Билозерская.