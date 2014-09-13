Кучма считает, что Путин должен участвовать в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Киеве.

”Главной стороной (переговоров по урегулированию ситуации) не являются представители Донбасса, главной стороной в этой ситуации является Россия... Надо, чтобы в этой ситуации Путин, как главное действующее лицо, сел за стол переговоров. Я условно говорю ”стол переговоров”, но (был бы) участником такого процесса”, - сказал он.

Также, по мнению Кучмы, переговоры не должны проходить в формате один на один.

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”С глазу на глаз говорить без свидетелей - это невозможно. А свидетели нам надо - ЕС, США. Тут надо вести коллективное разрешение этого конфликта”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кучма представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Также в группу входят представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Во встречах группы принимают участие руководители террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».