Кучма считает, что Путин должен участвовать в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе
Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма считает, что в переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе должен участвовать президент РФ Владимир Путин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Киеве.
”Главной стороной (переговоров по урегулированию ситуации) не являются представители Донбасса, главной стороной в этой ситуации является Россия... Надо, чтобы в этой ситуации Путин, как главное действующее лицо, сел за стол переговоров. Я условно говорю ”стол переговоров”, но (был бы) участником такого процесса”, - сказал он.
Также, по мнению Кучмы, переговоры не должны проходить в формате один на один.
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”С глазу на глаз говорить без свидетелей - это невозможно. А свидетели нам надо - ЕС, США. Тут надо вести коллективное разрешение этого конфликта”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Кучма представляет Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Также в группу входят представитель ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Украине Михаил Зурабов.
Во встречах группы принимают участие руководители террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».