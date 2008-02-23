Во Львове на Холме славы вандалы разбили гирлянды на могилах

Сегодня утром во время возложения венков и цветов на территории солдатских захоронений мемориального комплекса «Холм славы» во Львове была обнаружена разбитая бронзовая гирлянда, установленная на могилах Героев Советского Союза.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый секретарь Львовского обкома Коммунистической партии Украины Александр КАЛИНЮК, «выяснив, что вандалы разбили в очередной раз гирлянды на могилах, мы сообщили об этом в правоохранительные органы. Еще вчера на солдатском мемориале гирлянда была целая, этот «подарок» нам в очередной раз сделали радикально настроенные силы специально ко Дню защитника Отчизны, зная, что мы будем проводить здесь торжественные мероприятия».

Сегодня же возле монумента Славы на ул. Стрыйской прошел митинг, посвященный 90-ой годовщине создания советских вооруженных сил. Впервые за последние годы участие в митинге совместно приняли представители КПУ, Социалистической партии Украины, Прогрессивной социалистической партии Украины, Партии регионов, партии «Киевская Русь», Социалистического конгресса молодежи.

Митинг прошел под лозунгами «Слава советскому воину-освободителю!» и «Не дадим Украине «вступить» в НАТО!».

Участники митинга приняли резолюцию о безоговорочной позиции против членства Украины в «агрессивном» блоке НАТО. Текст резолюции будет направлен руководству государства, а также генеральному секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ.

Торжественные мероприятия прошли спокойно, без «традиционного» для Львова противостояния между правыми и левыми силами.