Украина должна либо вступить в НАТО, либо вернуть ядерный статус - Огрызко

Визит президента Украины Петра Порошенко в США и его встречи с президентом Бараком Обамой, сенаторами и конгрессменами значительно ускорит процесс предоставления Украине статуса особого партнера НАТО, заявил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире Радио Свобода.

Читайте такжеСоветник Авакова назвал условия вступления Украины в НАТО«Я был и остаюсь горячим сторонником вступления Украины в Альянс. Это для нас единственный способ защиты от российского агрессора. Или так, или нам нужно будет возвращаться к статусу стран с ядерным оружием. Другого варианта защиты я не вижу», - заявил Владимир Огрызко.

18 сентября президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом посетит США. Во время визита украинский лидер планирует встретиться с президентом США Бараком Обамой.