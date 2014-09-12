МВД Украины уличило российские СМИ во лжи о международном розыске руфера "Мустанга"

Как написал он в Facebook, сообщение о том, что Россия объявила в международный розыск Павла Ушевца, известного также как руфер "Мустанг", не соответствует действительности.

"В этот раз, как и обычно, российские лжеСМИ солгали. Мустанг объявлен ими пока что не в международный розыск по линии Interpola, а в межгосударственный - только в рамках СНГ", – написал Геращенко.

Читайте такжеУкраинец, который разрисовал звезду в Москве, получил премию 10 тысяч долларовСоветник министра также заверил, что Украина не выдаст России Ушевца. Как напомнил Геращенко, ст. 25 Конституции Украины прямо запрещает выдавать для суда граждан Украины.

"Мы должны были бы выдать России Павла, если бы он не был гражданином Украины, и то в случае, если бы наш украинский суд, проверив документы из России, посчитал нужным это сделать", – пояснил чиновник.

Читайте такжеРуфер "Mustang Wanted" помог Lifenews передать $5 тысяч на нужды батальона "Донбасс"Как сообщал УНИАН, вчера российские СМИ сообщили, что украинского руфера "Мустанга" объявили в международный розыск