Россия объявила украинского руфера "Мустанга" в международный розыск

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Ольгу Лукманову.

По ее словам, руферу заочно предъявлено обвинение.

Как отмечает Лукманова, личность Григория Мустанга была установлена следствием, и он уже фигурирует в материалах дела.

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Главный свидетель обвинения Кирилл Ишутин сейчас находится под стражей за хранение наркотиков, которые были найдены у него в жилище во время обыска. По словам адвоката Лукмановой, Ишутин сейчас переведен в статус подозреваемого, и ему могут предъявить обвинения в хулиганстве и вандализме.

Ишутин утверждает, что Мустанг прилетел в Москву 10 августа прямым рейсом из Киева. По словам свидетеля, раскрашивать звезду на высотке украинцу помогали руферы Владимир Подрезов и некая девушка под ником Ангела.

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Кроме этого, адвокат Лукманова рассказала, что 11 судебных экспертиз не подтвердили причастность четырех парашютистов к инциденту с покраской звезды.

"Я ознакомилась сегодня с результатами экспертиз, они подтвердили версию о непричастности парашютистов к преступлению", — заявила адвокат.

Как известно, утром 20 августа на шпиле сталинской высотки в Москве появился украинский желто-синий флаг, а верхушка золотистой звезды на шпиле здания была раскрашена синей краской.

Полиция Москвы задержала четырех подозреваемых: двух парней и двух девушек.

22 августа Мустанг опубликовал свое фото на раскрашенной звезде и признался, что это его рук дело.