Порошенко и Ромпей обсудили ситуацию на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также индикаторы, которые будут свидетельствовать о продвижении в решении конфликта, среди которых, – вывод российских войск, контроль за границей при участии ОБСЕ и освобождение всех заложников.

Читайте такжеРомпей: санкции против РФ можно будет пересмотреть в конце сентября

Герман Ван Ромпей сообщил, что страны ЕС приняли решение о введении дальнейших ограничительных мер по России. В соответствии с процедурами ЕС, санкции вступят в силу после их официальной публикации завтра.

Петр Порошенко поблагодарил Германа Ван Ромпея за приглашение на заседание Европейского Совета, которое состоялось 30 августа. «Возможность обратиться к лидерам ЕС и проинформировать их о ситуации на Донбассе была очень важной для мирного процесса. Результаты участия Украины в заседании Европейского Совета и саммите НАТО способствовали введению режима прекращения огня», – заявил президент Украины.

Герман Ван Ромпей также принял приглашение Петра Порошенко посетить Украину с визитом, говорится в сообщении.