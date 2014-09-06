Ромпей и Баррозу рассказали о новых санкциях против России

Об этом говорится в совместном письме президента Европейского Совета Германа Ван Ромпея и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу относительно ограничительных мер в отношении России, сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине.

«Мы хотим сообщить вам о новых принятых мерах по имплементации заключения специального Европейского Совета от 30 августа, в котором Европейский Совет поручил Европейской комиссии срочно осуществить подготовительную работу, вместе с Европейской службой внешнего действия, и в течение недели предоставить предложения для рассмотрения с целью усиления ограничительных мер ЕС в связи с действиями России, которые дестабилизируют восточную Украину», - говорится в письме.

Читайте такжеВ случае соблюдения перемирия Евросоюз может приостановить новые санкции против России - Меркель

3 сентября, в соответствии с поручением Европейского Совета, Еврокомиссия и Европейская служба внешнего действия представила COREPER (Комитету постоянных представителей) ряд усиленных мер, связанных с доступом к рынку капиталов, обороной, товарами двойного назначения и чувствительными технологиями. Кроме того, был презентован новый список лиц, который включает новое «руководство» на Донбассе, «правительство Крыма», а также россиян, которые принимают решения, и олигархов, отмечают Ромпей и Баррозу.

«Выбор и оценка рассмотренных вариантов для второго раунда экономических санкций проводились согласно тем же критериям (эффективность, расходы/преимущества, баланс между секторами и государствами-членами, международная координация, обратимость/расширяемость, правовая защищенность/легкость внедрения), которые направляли работу над предыдущим пакетом ограничительных мер. Согласованный в июле пакет мер был сформирован с возможностью его увеличения в случае необходимости в соответствии с возможными градациями действий в четырех областях: рынок капитала, оборона, товары двойного назначения и чувствительные технологии. Предложенный новый пакет ограничительных мер был одобрен на уровне COREPER. Он предоставит Евросоюзу эффективный инструмент, который позволит нам ответить в течение короткого промежутка времени. Он повысит эффективность уже введенных мер. Кроме прочего, это также укрепит принцип, согласно которому санкции ЕС направлены на содействие изменению курса действий России в Украине», - подчеркивают президент Европейского Совета и президент Еврокомиссии.

Читайте такжеОбама: Санкции - единственная причина, по которой Россия пошла на перемирие