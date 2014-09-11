В пятницу против России введут новые санкции (список компаний)

Об этом сообщают источники AFP в дипломатических кругах.

Новые санкции были предметом ожесточенных споров между странами Европы после начала режима прекращения огня на Донбассе.

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Экономические санкции вступят в силу в пятницу, сообщили источники, с заявлением президента ЕС Хермана Ван Ромпея, которое ожидается позднее в тот же день.

В то же время собеседники Bloomberg отметили, что некоторые страны ЕС опасаются того, что дальнейшее ужесточение санкций лишь спровоцирует Кремль, давая ему предлог для нарушения режима перемирия на юго-востоке Украины. «В этой связи ЕС намерен обнародовать перечень условий, выполнив которые Россия избежит санкционных мер», - говорится в сообщении.

Ограничения коснутся компаний и физических лиц. В санкционный список попадут, по данным Уолл Стрит Джорнал, Роснефть, Газпромнефть и Транснефть. Как пишет Эхо Москвы, им фактически закрывают европейский рынок капитала. Также в списке окажутся оборонные предсприятия: Уралвагонзавод, Оборонпром и Объединенная авиастроительная корпорация. Они окажутся без финансирования через акции и облигации. Кроме того, девяти компаниям запретят продавать технологии двойного назначения. И, наконец, под санкции попадут 24 должностных лица, граждане России и Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине также вступил в силу закон о возможности применения санкций в отношении иностранных государств, юридический лиц и граждан-пособников террористов, посягающих на суверенитет Украины, ее территориальную целостность, права и свободы украинских граждан.