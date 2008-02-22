Путин прислал Ющенко «газовое» письмо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что сегодня есть все основания рассчитаться с долгами за российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время подхода к прессе, в московском аэропорту «Внуково».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня получил письмо от Президента России Владимира ПУТИНА, в котором речь шла прежде всего о расчетах за газ. Глава государства отметил, что не видит никаких препятствий для расчета за полученный Украиной газ.

«Если мы руководствуемся национальными интересами, то не вижу здесь никакой проблемы. Средства для того, чтобы произвести соответствующие расчеты за 2007 год есть», - сказал Президент.

Он также напомнил о том, что в бюджете предусмотрены 2 млрд. грн. для компенсационных выплат «Нафтогаза Украины» за реализацию им топлива предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) по ценам 2007 года и за расходы на реализацию газа. Кроме того, по словам главы государства, 4 млрд. грн. правительство не заплатило «Нафтогазу Украины» в 2005 году.

Он также подчеркнул, что «Нафтогаз Украины» будет проводить продуманную и честную ценовую политику на внутреннем рынке, как по отношению к промышленности, так и к потребителям. «Хотя этот разговор должен вестись правительством более открыто, более честно, давайте, пусть общество само задумается, какой газ мы потребляем, какая его реальная цена, и как нам нужно относиться к либерализации внутренней цены», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов перечислило Министерству топлива и энергетики 2 млрд. грн. для компенсации НАК “Нафтогаз Украины” разницы в цене на газ, который реализуется предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Об этом 22 февраля сообщил министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

“В начале этой недели Казначейство перечислило на счет Минтопэнерго 2 млрд. грн. Мы оплачиваем ту часть, которая предусмотрена бюджетом”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Справка УНИАН. Кабинет Министров сохранил в 2008 году предельный уровень цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) на уровне 2007 года - 686 грн. за тыс. куб. м (с тарифом на транспортировку, НДС и целевой надбавкой), с учетом компенсации НАК "Нафтогаз Украины" из государственного бюджета разницы в ценах на природный газ и расходов на его реализацию (пост. от 19 декабря 2007 г. №1401).

В 2007 году НАК “Нафтогаз Украины” через ДК "Газ Украины" на 30% дотировал поставки природного газа предприятиям ТКЭ. Покупая газ по цене 883,7 грн./тыс. куб. м (с тарифом на транспортировку, НДС и 2% целевой надбавкой) у зарубежного поставщика, компания реализовала его предприятиям ТКЭ по цене 686 грн./тыс. куб. м. В итоге непокрытые убытки НАК от реализации газа предприятиям ТКЭ по низкой цене составили 2,6 млрд. грн.

НАК “Нафтогаз Украины” считает, что реализация декабрьского постановления Кабмина приведет к убыткам компании в 2008 году почти в 5,7 млрд. грн.