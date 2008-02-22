В Москве считают, что Украина и Грузия стараются вывести Россию из равновесия

Спецпредставитель России в НАТО Дмитрий Рогозин считает, что Украина и Грузия в ближайшее время не смогут вступить в альянс. Такое мнение он высказал в ходе телемоста Москва-Брюссель. "Это больше внешнеполитический пиар, это попытка нас подразнить, вывести нас из состояния равновесия. Я в это, конечно, не верю", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли шансы у Украины и Грузии вступить в НАТО. Прежде всего, по словам Д.Рогозина, эти страны не смогут войти в альянс, потому что они не соответствуют "ни одному стандарту, который само НАТО предъявляет к своим кандидатам".

Д.Рогозин напомнил, что грузинские руководители до недавнего времени получали зарплату не из грузинского бюджета, а "из всяких неправительственных организаций". "Страна не имеет экономической самостоятельности, у нее разорвана территория, до сих пор не решена проблема с Сухуми и Цхинвали", - отметил политик. Поэтому, по его мнению, если Грузия и вступит в НАТО, то это произойдет без Абхазии и Южной Осетии. "И это будет сделано самим президентом Михаилом Саакашвили. По-моему, это не очень патриотично с точки зрения грузинского политика N1", - сказал Д.Рогозин.

Спецпредставитель России в НАТО считает, что отношение же к альянсу на территории Украины носит характер разногласий не политических и социальных, а географических. "Что получается: Украина будет вступать в НАТО лишь по одному берегу Днепра, а другой берег не будет вступать в НАТО?", - сказал Д.Рогозин. Он подчеркнул, что в альянсе вряд ли найдутся люди, которые возьмут на себя смелость принять решение о вступлении Украины, которое разрушит территориальный суверенитет страны и приведет к политической деградации государства. "Поэтому это будут игры, ритуальные пляски вокруг стран-кандидатов", - сказал политик.

РБК