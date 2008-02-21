Тимошенко намерена взять Газпром измором

Правительственная делегация Украины во главе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО намерена сегодня договориться с российским ОАО «Газпром» об урегулировании задолженностей за потребленный газ в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам в Москве пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

«Сейчас обсуждается вопрос урегулирования долгов за газ, который был потреблен в 2007 году. Вопрос накопилось много, поэтому продолжаются переговоры с руководством «Газпрома», - сказала М.СОРОКА.

В то же время пресс-секретарь премьер-министра не уточнила, с кем из руководства «Газпрома», кроме его главы Алексея МИЛЛЕРА, Ю.ТИМОШЕНКО проводила переговоры.

«Украинская делегация настроена на то, чтобы продолжать сегодня переговоры до тех пор, пока не будет урегулирован долг», - подчеркнула М.СОРОКА.