Эстония признала независимость Косово

Правительство Эстонии приняло в четверг решение признать независимость Косово, передает Газета.ru.

По словам министра иностранных дел Урмаса ПАЭТА, Западные Балканы — одна из приоритетных областей в единой внешней политике и политике безопасности Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.

Белград признал акт о провозглашении краем независимости недействительным и призвал международное содружество "аннулировать его как противоречащий международному праву".