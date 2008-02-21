Эстония признала независимость Косово
11:59, 21 февраля 2008Политика
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Решение приняли сегодня
Правительство Эстонии приняло в четверг решение признать независимость Косово, передает Газета.ru.
По словам министра иностранных дел Урмаса ПАЭТА, Западные Балканы — одна из приоритетных областей в единой внешней политике и политике безопасности Европейского Союза.
Как сообщал УНИАН, 17 февраля 2008 года парламент Косово единогласно ратифицировал Декларацию о независимости края.
Белград признал акт о провозглашении краем независимости недействительным и призвал международное содружество "аннулировать его как противоречащий международному праву".
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