Ахметов выучит украинский язык

Кандидат в народные депутаты Украины от Партии регионов, президент компании СКМ Ринат АХМЕТОВ заявляет, что намерен отказаться от заработной платы народного депутата, от полагающегося ему жилья в Киеве и выучить украинский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.АХМЕТОВ сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я откажусь от заработной платы и квартиры в пользу детского дома. Это не главное, ради чего я иду в парламент», - сказал он.

Также Р.АХМЕТОВ отметил, что обязательно выучить украинский язык. «Это мой пробел», - добавил кандидат в народные депутаты.

По словам Р.АХМЕТОА, он будет постоянно присутствовать на заседаниях парламента и лично голосовать, а не передавать свою депутатскую карточку своим коллегам.