Яценюк рассказал Президенту, что он сделал всё, что мог

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что "единственно возможно разрешение парламентского кризиса следует находить в стенах парламента".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул сегодня во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

В ходе встречи речь шла о возможных путях разблокирования работы Верховной Рады.

А.ЯЦЕНЮК проинформировал главу государства, что на протяжении минувшей недели провел ряд консультаций с представителями политических сил, представленных в Верховной Раде, в том числе с оппозицией, относительно урегулирования ситуации в парламенте. По словам А.ЯЦЕНЮКА, он лично на прошлой неделе посетил офис фракции Партии регионов для переговоров с целью поисков компромисса.

Председатель Верховной Рады сообщил, что предложил всем политическим силам несколько вариантов разрешения ситуации в парламенте. Один из них - подписание политического соглашения.

В тексте политического соглашения принимается во внимание Постановление ВР о позиции премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА относительно присоединения Украины к НАТО, принятого в 2006 году. Также отмечается действие двух актов: Закона Украины о принципах национальной безопасности и Постановление Верховной Рады о парламентских слушаниях относительно НАТО от 2002 года.

Верховная Рада, отметил А.ЯЦЕНЮК, после подписания этого документа «начинает работать исключительно по календарному плану и формирует повестку дня сессии на консенсусной основе». Председатель ВР отметил, что «резонансные вопросы, не имеющие восприятия в том или другом политическом лагере, не включаются в повестку дня сессии». Оппозиция при этом должна взять на себя обязательство разблокировать трибуну и президиум парламента. А.ЯЦЕНЮК отметил, что НУ-НС и БЮТ выразили готовность подписать такое политическое Соглашение. Однако ни одна из фракций меньшинства не предоставила своих предложений к тексту предложенного документа.

Еще одним демократическим путем урегулировать ситуацию в Верховной Раде А.ЯЦЕНЮК считает голосование украинского парламента относительно всех зарегистрированных постановлений по вопросам взаимодействия Украины с НАТО, предложенных всеми политическими силами ВР.

И последний вариант, предложенный А.ЯЦЕНЮКОМ – голосование за Постановление председателя Верховной Рады относительно НАТО. «Это Постановление целиком и полностью отражает позицию Партии регионов относительно НАТО, которую они зафиксировали, поставив свою подпись под Универсалом национального единства», – подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Однако, по его словам, до сих пор «ни один из этих вариантов урегулирования не находит поддержки фракций меньшинства». «Таким образом, четко понятно, что проблема сегодня не в плоскости НАТО», – сказал председатель ВР.

В заключение беседы Президент выразил надежду, что все участники политического процесса поддержат вышеупомянутые предложения председателя ВР относительно нахождения компромисса.