Яценюк демонстративно ушел с заседания Согласительного совета (дополненная)

Фракция Партии регионов не готова договариваться, заявил сегодня на Согласительном совете председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что утром уже состоялось заседание руководителей фракций парламента, и стало понятно, что желание договариваться отсутствует.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, стало очевидным, что «речь идет о креслах и о власти».

Он отметил, что фракция Партии регионов не готова договариваться. «Дождемся, когда они будут готовы», - добавил А.ЯЦЕНЮК и демонстративно оставил заседание Согласительного совета.

Во время этого выступления с места член фракции КПУ Александр ТКАЧЕНКО начал кричать в А.ЯЦЕНЮКУ: «Вы не директор парламента!». На что председатель ВР ответил: «Не перебивайте».

В начале Согласительного совета А.ЯЦЕНЮК зашел в зал и даже не сел за стол президиума, а все свое короткое выступление сказал стоя, после чего сразу же ушел из Согласительного совета.