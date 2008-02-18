Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли (дополненная)

Украина начала официальные переговоры с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН сегодня после встречи в Киеве.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что, подписывая в 2005 году, трехлетнее соглашение с Евросоюзом, Украина ставила целью получить статус с рыночной экономикой, вступить во Всемирную торговую организацию, начать работы по подписанию усиленного соглашения с ЕС, а также сформировать зону свободной торговли с ЕС.

«Мне приятно говорить о том, что три четверти этого стало реальностью. Мы преданы этому процессу», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на сегодняшний день ЕС является торговым партнером Украины номер один, и большинство инвестиций идет именно из Евросоюза. Президент напомнил, что уровень товарооборота между Украиной и Евросоюзом составляет 32 млрд. долларов, что «обязывает думать нас о развитии отношений».

Он заявил, что сегодня происходит знаковое событие – стартуют официальные переговоры о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

В свою очередь, П.МЕНДЕЛЬСОН заметил, что это очень важный день не только для Украины, но и для Евросоюза. «Я думаю, это хороший знак, что ЕС также предан идеи создания зоны свободной торговли с Украиной», - сказал он, добавив, что сегодня начинается новая стадия экономических отношений с Украиной.

По словам П.МЕНДЕЛЬСОНА, зона свободной торговли должна стать основным моментом нового усиленного соглашения Украина-ЕС. По его мнению, это станет важным не только для торговых и экономических отношений, но и для интеграции Украины в европейские структуры.

*** Соглашение о свободной торговле уменьшит расходы на импорт из ЕС для украинских предприятий и потребителей, а также будет способствовать доступу Украины к единому рынку ЕС, который является крупнейшим в мире. Это соглашение будет частью нового расширенного соглашения между ЕС и Украиной, переговоры по которому уже ведутся. Также Соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной является частью более широкой политики Евросоюза, направленной на создание стабильного и процветающего европейского круга соседей с помощью углубления экономических связей.

Среди экспортных рынков Евросоюза Украина сейчас занимает 25-ю ступеньку. ЕС является первым торговым партнером Украины, после которого идет Россия. В последние годы наблюдался стабильный рост объемов торговли между ЕС и Украиной, которые в 2006 году (в денежном измерении) составили 26 млрд. евро. Последние данные за 2007 год свидетельствуют о продолжении этой тенденции.

Украинский экспорт в ЕС преимущественно состоит из базовой продукции, такой как металл, энергоресурсы, машинное оборудование, сельскохозяйственная продукция, а также химикаты. Большую часть экспорта в Украину составляет машинное оборудование, химикаты и транспортное оборудование.