Горбулин: украинскую политику лихорадит из-за прививки демократией

Украине прививают демократию, при этом уже “достаточно долго держится высокая температура политической жизни. Так бывает и в медицине, но это плохо”, - заявил в интервью “Контрактам” экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Владимир Горбулин.

По мнению политика, сегодня нужно осознать, что “свобода слова и свобода СМИ – это не синонимические явления. И свобода слова – это не свобода бесстыдства”. Горбулин отметил, что информационная защищенность нашего государства крайне низкая. “И российские и западные СМИ часто перекручивают информацию о том, что происходит в Украине, подают сведения крайне агрессивно, ошибочно их интерпретируют”. Горбулин считает, что иногда это делается целеустремленно.

В любом случае информационную политику необходимо четко выстраивать. По мнению Горбулина, это нужно было понять “еще в 1990-х, когда российские и американские СМИ травили Украину, пока она не рассталась с ядерным оружием”.