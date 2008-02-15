Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу адвокатов Рудьковского

Апелляционный суд г. Киева 18 февраля рассмотрит жалобу адвокатов экс-министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, 15 февраля в 15.30 адвокаты, после официально зарегистрированного заявления на имя председателя Апелляционного суда г. Киева, получили повестки, где отмечено, что рассмотрение жалобы защиты об отмене меры пресечения - удержания Н.РУДЬКОВСКОГО под стражей - состоится в понедельник, 18 февраля, в 16.00.

Судья-докладчик – Сергей СЛИНЬКО. Информацию относительно других двух судей - членов коллегии канцелярия суда предоставить отказалась, говорится в сообщении.