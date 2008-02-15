БЮТ продемонстрировал мгновенную реакцию

Председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО и член этой фракции Андрей КОЖЕМЯКИН внесли в Верховную Раду законопроект о ликвидации Тендерной палаты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, "в последнее время усилились спекулятивные заявления, разговоры, слухи относительно принятого в первом чтении законопроекта о государственных закупках. Нашу политическую силу упрекают в том, что якобы БЮТ лоббирует какие-то коррупционные схемы".

"Я хочу напомнить «особо горячим головам», что вынесение этого законопроекта четко координировалось с нашими союзниками, в том числе и с Секретариатом Президента, о чем свидетельствует письмо, подписанное первым заместителем главы Секретариата Президента Александром ШЛАПАКОМ", - заметил депутат.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, "одной из самых главных задач нашей политической силы является борьба с коррупцией. В свое время я лично занимался вопросами национальной безопасности и борьбы с коррупцией. Именно поэтому я и председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО являемся авторами законопроекта, который сегодня внесен на рассмотрение Верховной Рады. Основной целью нашего законопроекта является ликвидация Тендерной палаты. Я подчеркиваю, БЮТ сделает все возможное, чтобы навсегда искоренить коррупцию в Украине".

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сегодня поручил фракции БЮТ внести в Верховную Раду законопроект об отмене всех изменений к тендерному законодательству, который предусматривает, в частности, ликвидацию Тендерной палаты Украины.

«Этот законопроект, фактически, будет предусматривать ликвидацию Тендерной палаты в том виде, в котором она сейчас существует. Это факт. Другое дело – хорошо это или плохо, это может только время показать», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер мотивировал свое поручение той ситуацией, что возникла вокруг принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта о внесении изменений в законодательство о тендерных закупках.