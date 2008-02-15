Яценюк не хочет, чтоб ВР стала инструментом для Банковой или Грушевского

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает категорически против использования парламента как инструмента в политической борьбе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций.

«Если у кого-то есть желание, чтобы парламент был инструментом, то у меня такого желания нет. Я категорически возражаю против того, чтобы парламент был инструментом для Банковой, чтобы парламент был инструментом для другой стороны – улицы Грушевского», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он напомнил, что за 84 дня работы Верховной Рады парламент смог принять всего 8 законов, 5 из которых были приняты на этой неделе в течение полутора часа.

«К сожалению, все проходит как всегда – в борьбе за власть забыли о национальных интересах», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он выразил убеждение, что сегодня парламент хотят использовать в качестве инструмента для создания политического кризиса.

«Но нужно дать парламенту нормально работать», - сказал он.

При этом, по его словам, без системного решения этого достичь невозможно.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что есть несколько вариантов для решения существующей проблемы, в частности, голосование по всем постановлениям, касающимся НАТО, голосование только за постановление, касающееся НАТО, которое предложено им и подписание политического соглашения.

При этом он отметил, что политическое соглашение не нужно рассматривать с точки зрения юридического содержания. Он отметил, что сегодня только от воли фракций зависит нормализация работы ВР.

«И я, как спикер, подчинюсь любой воле украинского парламента», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он отметил, что если не будет найден компромисс, то «с позором через 30 дней вся страна будет говорить о том, что уже этот парламент не годится и есть конституционные основания для того, чтобы его распустить».