Ехануров заверил десантников, что в Афганистан они не попадут

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ исключает возможность направления в Афганистан больше 10 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения 25-й парашютно-десантной бригады в поселке Гвардейское.

«Когда меня спрашивали, я откровенно говорил: у нас это невозможно, у нас народ не поймет», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он отметил, что в соответствии с указом Президента, Украина может направить военный персонал в Афганистан в количестве до 10 человек, и сейчас в этой стране проходят службу трое украинских военнослужащих.

Отвечая на вопрос о сроках увеличения украинского присутствия, министр отметил, что этот вопрос во время встречи министров обороны НАТО в Вильнюсе не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЕХАНУРОВ 7 февраля по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Вильнюсе заявил, что Вооруженные силы Украины имеют достаточный потенциал для активизации усилий в операциях НАТО и в Косово, и в Ираке, и на Средиземном море.

Министр также подчеркнул, что Украина как никто другой из стран – не членов НАТО принимает серьезное участие во всех операциях под эгидой Альянса, и отметил, что предусматривается небольшое увеличение присутствия Украины и в операции НАТО в Афганистане.