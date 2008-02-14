Тимошенко в коровнике (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что новый сельскохозяйственный год будет «чрезвычайно успешным для Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после завершения совещания по вопросам подготовки агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам, которое проходило в Украинском НИИ прогнозирования и испытания техники и технологий для сельхозпроизводства в Васильковском районе Киевской области.

«Аграрный сектор может быть рентабельным, успешным, окупаемым. И мы сегодня при правильной финансовой политике и политике поддержки АПК добьемся уникальных результатов», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

В рамках выездного совещания премьер ознакомилась с работой животноводческого комплекса.

Фото Александра Прокопенко / УНИАН