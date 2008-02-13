БЮТ: все изменения в закон о госзакупках согласованы с НУНС и Банковой

Фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины заявляет, что все процедуры по разработке, согласованию и принятию законопроекта о государственных закупках четко согласовывались со всеми субъектами демократической коалиции.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в парламенте по поводу голосования изменений в Закон Украины о государственных закупках.

“Депутатов фракции БЮТ в Верховной Раде Украины, честно говоря, удивляет позиция некоторых политиков, которые пытаются поднять бурю в стакане воды”, - отмечают авторы заявления. Они напоминают, что 12 февраля 2008 года в парламенте были проголосованы изменения в Закон о государственных закупках. “Все знают, что действующее законодательство в этой сфере далеко от совершенного, вызывает немало нареканий в обществе, а потому ситуацию необходимо исправлять немедленно”, - подчеркивается в документе.

Поэтому, подчеркивает БЮТ, “фракция исходила именно из таких позиций. Других мотивов нашего голосования за изменения в закон искать не нужно, потому что их нет”.

“Все процедуры по разработке, согласованию и принятию закона четко согласовывались со всеми субъектами демократической коалиции. Законопроект был поддержан профильным комитетом Верховной Рады Украины. Фракция БЮТ готова была голосовать за законопроект, который вносился Президентом Украины, однако позже был отозван”, - подчеркивается в заявлении.

Как отмечают у БЮТ, “приняв Закон в первом чтении, Верховная Рада фактически разблокировала многолетний не прозрачный и коррупционный процесс в сфере государственных закупок”.

Кроме того, авторы заявления напоминают, что: “Во-первых, именно эти изменения в закон были вынесены на рассмотрение Верховной Рады по решению Политического Совета коалиции демократических сил. Во-вторых, на законопроекте, который голосовался вчера, стоят подписи заместителей руководителей фракций Блока Юлии Тимошенко и «Народного Союза - Наша Украина» – Андрея КОЖЕМЯКИНА и Романа ЗВАРИЧА, соответственно. В-третьих, именно эти изменения в закон были окончательно и полностью согласованы с Секретариатом Президента Украины и завизированы первым заместителем председателя Секретариата Александром ШЛАПАКОМ”.

В заявлении отмечается, что “весь процесс был организован публично и прозрачно. Здесь нет никаких подводных течений или двойного дна”.

Фракция БЮТ призывает своих партнеров по демократической коалиции “консолидировать усилия и выполнять те задачи, которые стоят сегодня перед страной, а не расшатывать лодку и не искать причин для неувязок и недоразумений”.

БЮТ отмечает, что “закон был принят только в первом чтении. До окончательного принятия закона о государственных закупках любой может направлять свои предложения и совершенствовать этот закон”.

“Фракция БЮТ в Верховной Раде Украины сделает все возможное, чтобы остановить коррупцию в Украине”, - отмечается в заявлении, подписанном председателем фракции БЮТ в Верховной Раде Украины Иваном КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, “за” принятие в первом чтении изменений в закон о госзакупках проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. «За» проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – БЮТ и 27 – КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блока Литвина.

Сегодня глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сообщил, что Президент Украины не подпишет закон о государственных закупках.

«По меньшей мере третье совместное голосование «бютовцев» и «регионалов», очевидно, следует будет расценивать как фактическое оформление и подтверждение нового формата коалиции. Такой крутой вираж в расстановке парламентских сил будет означать, что де-факто большинство в ВР не соответствует коалиционному соглашению. Также искажается волеизъявление избирателей, которые голосовали за будущую коалицию между БЮТ и НУ - НС. Последствия всех этих новых обстоятельств прогнозировать трудно», – сказал В.БАЛОГА.