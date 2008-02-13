Ющенко опять поедет к Путину: они договорились 2 недели назад

22 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Москве он сообщил, что договорился об этом с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ еще 15 дней назад.

«Здесь нет никаких проблем», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, вчера они из В.ПУТИНЫМ дали поручения министерствам иностранных дел двух стран подготовить ряд соглашений, в том числе и о демаркации украинско-российской границы.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что проблем в этом вопросе не будет.