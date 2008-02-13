Ющенко опять поедет к Путину: они договорились 2 недели назад
15:34, 13 февраля 2008Политика
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Говорит, нет проблем
22 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ.
Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Москве он сообщил, что договорился об этом с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ еще 15 дней назад.
«Здесь нет никаких проблем», - сказал В.ЮЩЕНКО.
По его словам, вчера они из В.ПУТИНЫМ дали поручения министерствам иностранных дел двух стран подготовить ряд соглашений, в том числе и о демаркации украинско-российской границы.
При этом В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что проблем в этом вопросе не будет.
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