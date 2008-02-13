Ющенко не уверен, что завтра встретится с лидерами фракций

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще не знает, будет ли встречаться завтра с лидерами фракций Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Москве В.ЮЩЕНКО заметил, что еще не рассматривал свой завтрашний график, но пообещал, что будет делать все для того, чтобы парламент работал.

Президент повторил свою позицию, что сегодня вопросы, которые стали поводом для конфликта, являются политиканством, а также выразил мнение о необходимости соблюдения процедур в деятельности парламента.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО предполагает, что в четверг, 14 февраля, может состояться встреча лидеров фракций ВР с Президентом по вопросу разблокирования работы парламента.