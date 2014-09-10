Российские войска ведут постоянное воздушное наблюдение за силами АТО - Тимчук

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Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Только за минувшие сутки дважды зафиксированы российские разведывательные БПЛА: на одном из блокпостов близ Мариуполя и на границе Херсонской области вблизи пункта контроля "Чонгар", - написал он.

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Тимчук отметил, что пограничники не сбивают российские БПЛА "по одной простой причине".

"Если раньше они работали на высоте 300-500 м, и их можно было сбить из стрелкового оружия, то сейчас россияне запускают свои аппараты на высоте более 1000 м. Тогда как у пограничников нет средств ПВО, чтобы уничтожать подобные цели на этой высоте", - сообщил он.

"Но и сам факт активной разведки на направлениях, где россияне сейчас концентрируют свои войска, очень не радует. Всем ясно, чем это пахнет. Хотя наши силовики и заявляют, что обеспечат оборону и административной границы с Крымом, и Мариуполя", - добавил Попов.