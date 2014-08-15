Беспилотники РФ нарушили воздушное пространство Украины со стороны оккупированного Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«Вчера в районе населенного пункта Макаровка в Херсонской области пограничный наряд зафиксировал российский беспилотник, который на высоте до 4 км нарушил административную границу с территории временно оккупированного Крыма. Еще два случая ведения воздушной разведки беспилотниками обнаружили экипажи катеров Морской охраны в Азовском и Черном морях. Первый зафиксировали в районе населенного пункта Седово в направлении порта Мариуполь, другой – в районе отдела пограничной службы «Скадовск», - сообщил Лысенко.