Беспилотники РФ нарушили воздушное пространство Украины со стороны оккупированного Крыма
За сутки российские беспилотные летательные аппараты трижды нарушали воздушное пространство Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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«Вчера в районе населенного пункта Макаровка в Херсонской области пограничный наряд зафиксировал российский беспилотник, который на высоте до 4 км нарушил административную границу с территории временно оккупированного Крыма. Еще два случая ведения воздушной разведки беспилотниками обнаружили экипажи катеров Морской охраны в Азовском и Черном морях. Первый зафиксировали в районе населенного пункта Седово в направлении порта Мариуполь, другой – в районе отдела пограничной службы «Скадовск», - сообщил Лысенко.