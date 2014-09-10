Россия концентрирует регулярные войска под Мариуполем - пограничники

Россия продолжает концентрировать бронетехнику, боевиков и регулярные войска вблизи Мариуполя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«РФ продолжает концентрировать бронетехнику, силы боевиков и регулярных войск в Новоазовском районе Донецкой области», - говорится в сообщении.

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«В частности, вблизи н.п. Саханка Новоазовского района Донецкой области обнаружено 50 единиц тяжелой военной техники (танки, БМП, БТР, грузовые автомобили)», - сообщает Госпогранслужба.

Также, согласно сообщению, из РФ в г. Новоазовск зашли 2 танка, 3 САУ и 8 «УРАЛов» с личным составом. В районе н.п. Безымянное Новоазовского района наблюдается большое скопление техники и живой силы противника, в т.ч. средств радиоразведки.

Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который находится неподалеку от Мариуполя.