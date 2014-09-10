В Украине появилась новая аграрная партия

Защита интересов сельхозпроизводителей, развитие аграрных территорий и сохранение села как колыбели украинской нации - главные задачи новой политсилы.

По словам лидера организации Веры Ульянченко, отечественный АПК может стать локомотивом, который даст мощный импульс для развития страны. Ведь, несмотря на то, что отрасль не обеспечена в полной мере поддержкой государства, уже сейчас доля АПК в общем объеме ВВП приблизилась к 13% и обеспечивает до 27% отечественного экспорта.

«Мы считаем, что украинское село и плодородная земля могут поднять экономику с колен. Чтобы воплотить этот тезис в жизнь, необходимы реформы. Партия разработала уникальную программу комплексного развития аграрного сектора и возрождения украинского села «За родную землю!», - заявляет лидер политической партии «ЗАСТУП» Вера Ульянченко.

По словам лидера политсилы, программа прошла экспертное обсуждение специалистов аграрной отрасли, председателей сельских советов, руководителей ассоциаций и ученых.

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«ЗАСТУП» выступает за децентрализацию власти, что позволит общине самой решать собственные проблемы с применением значительных финансовых ресурсов. Мы поддерживаем вступление Украины в ЕС, однако считаем, что оно должно проходить на выгодных для национального производителя условиях. Важным звеном в реформировании АПК партия считает проведение земельной реформы, поддержку малого и среднего агробизнеса, обеспечение налоговых льгот для новых сельхозпредприятий, создание рабочих мест для сельской молодежи, поддержку традиций села, его культуры и аутентичности», - отмечает заместитель руководителя партии Геннадий Новиков.