Мартыненко: Ющенко выдавил в Москве максимум возможного

Председатель парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Николай МАРТЫНЕНКО считает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО “выдавил максимум возможного для Украины в сфере газовых отношений с Россией в сложной ситуации напряжения и заполитизированности”.

В комментарии к итогам переговоров президентов Украины и России 12 февраля, переданном агентству УНИАН, Н.МАРТЫНЕНКО отметил, что в тактическом плане В.ЮЩЕНКО удалось решить наиболее неотложные и острые проблемы, а именно: предотвратить угрозу сокращения поставок газа с территории России, договориться о погашении задолженности по ценам 2007 года, зафиксировать умеренную и выгодную для Украины цену на газ на 2008 год.

“В стратегическом плане, – считает председатель профильного комитета ВР, – достигнута ключевая договоренность об устранении с газового рынка „серых” посредников, из-за которых НАК "Нафтогаз Украины" не имеет сейчас ни одного прямого контракта с газодобывающими компаниями”.

В то же время, по мнению Н.МАРТЫНЕНКО, “усилиями главы государства сделан, хотя и очень важный, но лишь первый шаг в направлении оптимизации украинско-российских отношений в газовой сфере”. „Ми не имеем права потерять переходный период, – сказал он. – Необходимо эффективно использовать 2008 год для всесторонней подготовки к переходу на прямые газовые контракты”. По его словам, это “остро необходимо, поскольку, по прогнозам специалистов, в 2009 году может состояться кардинальный рост цены на газ, а, следовательно – тарифов на транзит и хранение газа в украинских подземных хранилищах».

Потому, считает руководитель парламентского комитета, “здесь есть широкое поле приложения усилий для правительства и его энергетического блока, руководства НАК „Нафтогаз Украины”, парламента, экспертного сообщества”.

Приоритетными заданиями, по его убеждению, являются: во-первых, изучение предложений «Газпрома» и Туркменистана (а также Казахстана и Узбекистана) на 2009 год и последующие годы (до 2028 года); во-вторых, разработка собственных предложений относительно обеспечения газом национальной экономики, а также транспортировки российского газа, его хранения в подземных хранилищах и тому подобное с целью формирования долгосрочного сотрудничества в развитие договоренностей между лидерами Украины и России; в-третьих, проведение соответствующих переговоров; в-четвертых, подписание соответствующих долгосрочных контрактов и договоров.

«Нужно также отказаться от политизации газовых проблем и давать им исключительно экспертную, экономически мотивированную оценку», – подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.