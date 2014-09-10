За минувшие сутки боевики 20 раз совершали провокации и обстрелы позиций АТО - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За прошедшие сутки террористы и российские военные совершили 20 провокаций и обстрелов блокпостов и позиций подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Луганской области: Чернухино, Нижнебараниковка, Пески, Городище, Золотое и Донецкой области - Верхнеторецкое, Староласпа, Гранитное, Ждановка, Авдеевка, Докучаевск, Тоненькое, Нижняя Крынка и самого аэропорта Донецка», - отметил он.

Читайте такжеШтаб АТО отвергает обвинения в обстрелах Зугрэса и ХарцызскаРанее в пресс-центре АТО сообщали, что ночью было совершено несколько артиллерийских обстрелов украинских силовиков, однако никто не погиб.

Также вчера автомобиль пограничников подорвался на взрывном устройстве. Погибли три пограничника: два - на месте происшествия, один - во время транспортировки в медицинское учреждение, еще двое получили тяжелые ранения.