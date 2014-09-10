Боевики продолжают артобстрелы, потерь среди украинских военных нет - спикер АТО

Минувшая ночь прошла без потерь среди личного состава сил АТО

Об этом сообщил представитель штаба АТО Алексей Дмитрашковский, сообщает Еспресо.TV.

Вместе с тем, отметил он, зафиксировано шесть обстрелов позиций и блокпостов, которые удерживают украинские военные. В частности, с применением артиллерии были обстреляны позиции пехотинцев в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка и аэропорта «Донецк».

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Также с применением установок БМ-21 «Град» и артиллерии были обстреляны позиции сил АТО неподалеку населенного пункта Тоненькое.

В свою очередь Вооруженные Силы Украины продолжают придерживаться договоренности о прекращении огня.

Также Дмитрашковский отметил, что продолжается работа над освобождением пленных - проводятся консультации.

«Я думаю, что в ближайшее время наши ребята вернутся домой», - сказал он.