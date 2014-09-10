На Луганщине в результате взрыва погибли три пограничника, двое получили тяжелые ранения

В Луганской области погибли три пограничника и два получили тяжелые ранения. Об этом УНИАН сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В сообщении отмечается, что «несмотря на объявленное перемирие, террористы и российские наемники продолжают вести боевые действия, обстреливать позиции сил АТО и осуществлять другие диверсионные мероприятия».

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«Так, в 14.45 вблизи н.п. Нижнебараниковка (Луганская обл.) На взрывном устройстве подорвался пограничный наряд, который двигался на автомобиле «УАЗ». В результате взрыва погибли 3 пограничника: два - на месте происшествия, один - во время транспортировки в медицинское учреждение, еще 2 получили тяжелые ранения», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что активно осуществляется воздушная разведка Российской Федерацией.

«В течение суток пограничники дважды фиксировали БПЛА: на одном из блокпостов возле Мариуполя и на административной границе с АР Крым на участке пункта контроля «Чонгар», - сообщают в Госпогранслужбе.

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Также отмечается, что РФ продолжает концентрировать бронетехнику, силы боевиков и регулярных войск в Новоазовском районе Донецкой области.

«В частности, вблизи н.п. Саханка Новоазовского р-на Донецкой обл. выявлено 50 единиц тяжелой военной техники (танки, БМП, БТР, грузовые автомобили). Также из РФ в г. Новоазовск зашли 2 танка, 3 САУ и 8 «Уралов» с личным составом. В районе н.п. Безымянное Новоазовского р-на Донецкой области наблюдается большое скопление техники и живой силы противника, в том числе средств радиоразведки», - сказано в сообщении.