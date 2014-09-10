В Донецке продолжаются бои за аэропорт, несмотря на перемирие

Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

"Во время вчерашнего наступления на позиции подразделений ВС Украины в этом районе российские наемники потеряли 3 танка и 2 БТРа. Позиции наших подразделений на территории аэропорта в Донецке были обстреляны с применением установок «Град»", - сказано в сообщении.

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