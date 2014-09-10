Штаб АТО отвергает обвинения в обстрелах Зугрэса и Харцызска

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook

«Из некоторых источников стало известно, что Вооруженным Силам Украины выдвинуты обвинения относительно систематического обстрела города Харцызск со стороны города Енакиево, и школы №10 населенного пункта Зугрэс», - сказано в сообщении

Читайте такжеБоевики продолжают артобстрелы, потерь среди украинских военных нет - спикер АТО«Сообщаем, что в вышеуказанных районах представителей ВСУ нет. Огонь силами АТО по указанных районах не велся. Более того, указанные населенные пункты расположены на территории, которую контролируют боевики», - подчеркивает пресс-центр АТО.

«Подчеркиваем, что ВСУ в одностороннем порядке строго придерживаются условий договора о прекращении огня. И ни при каких обстоятельствах никогда не вели огонь по жилым кварталам, и объектам, где могут находиться дети, в том числе школы и детские сады», - подчеркнули в штабе.