В СНБО назвали преимущества режима прекращения огня на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Понимая ту мощную силу, которая сконцентрирована по периметру наших границ с РФ, мы должны находить любые пути и идти на любые шаги, которые обеспечат мир на нашей земле», - заявил он.

«Тот режим прекращения огня, который сейчас идет, он уже дает результаты, он эффективен», - убежден Лысенко.

Читайте такжеТеррористы не имеют единого списка заложников - СНБО

Представитель СНБО заверил, что перемирие «дает возможность вытащить наших ребят из заложников; подготовить и усилить наши позиции, на которых находятся наши украинские военные, и проанализировать ситуацию, которая там есть, и собрать разведданные, чтобы можно было планировать свои дальнейшие действия».

Кроме того, Лысенко отметил, что перемирие также «является возможностью для высшего политического руководства РФ проанализировать обстановку и то отношение Европы к России, чтобы можно было сделать какие прогнозы, которые для РФ неутешительны, поэтому у них есть возможность изменить свое решение и не поддерживать сепаратистов на востоке Украины».