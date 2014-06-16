После тяжелого ранения умер еще один военнослужащий Житомирской аэромобильной бригады
19:52, 16 июня 2014Политика
4 0
Сегодня умер еще один военнослужащий 95-й аэромобильной бригады, получивший тяжелое ранение в ходе АТО на востоке Украины.
Умер еще один военнослужащий / фото: Минобороны
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.
Читайте такжеСослуживцы о погибшем комбате житомирской бригады: Его поведение всегда было примером
"По последним сообщениям, в бою под Славянском ранены четыре воина 95-й Житомирской аэромобильной бригады. Легкое ранение получил старший солдат Николайчук, тяжелые – лейтенант Бабский из Коростеня, солдат Хартник из Житомира и солдат Голяченко из Черняхова. Как стало известно, последний из них, Александр Голяченко, сегодня умер в харьковском госпитале. Это уже 14-й герой, которого потеряла Житомирщина", - сообщили в ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter