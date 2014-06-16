После тяжелого ранения умер еще один военнослужащий Житомирской аэромобильной бригады

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

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"По последним сообщениям, в бою под Славянском ранены четыре воина 95-й Житомирской аэромобильной бригады. Легкое ранение получил старший солдат Николайчук, тяжелые – лейтенант Бабский из Коростеня, солдат Хартник из Житомира и солдат Голяченко из Черняхова. Как стало известно, последний из них, Александр Голяченко, сегодня умер в харьковском госпитале. Это уже 14-й герой, которого потеряла Житомирщина", - сообщили в ОГА.